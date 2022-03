Primarul din Melitopol, cercetat penal pentru înaltă trădare Procurorul general al Ucrainei a inceput o ancheta pentru tradare fața de Galina Danilcenko, noul primar instalat de ruși in Melitopol. Edilul ales din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost rapit in urma cu cateva zile de forțele ruse. Ancheta a fost demarata in urma cererii scrise facute de un grup de consilieri locali din Melitopol. Ei au cerut procurorului general sa inceapa urmarirea penala impotriva lui Danilcenko, “pentru infracțiunea de inalta tradare și pentru tentativa de a inființa un guvern de ocupație in Melitopol”, scrie CNN. Vezi și Rușii au instalat un nou primar in Melitopol Consilierii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

