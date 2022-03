Stiri pe aceeasi tema

- Mariupol este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete. Primarul a cerut inființarea unui coridor umanitar. „De cinci zile, orasul nostru natal, familia noastra de o jumatate de milion, suporta atacuri nemiloase”, a scris el sambata dimineata, facand apel la continuarea…

- Consiliul Local din Mariupol acuza Rusia ca bombardeaza in mod constant și intenționat infrastructura civila critica a orașului-port, ramas fara apa, caldura și curent, și ca impiedica aducerea de provizii sau evacuarea oamenilor.

- Orașul-port Mariupol de pe litoralul Marii Azov continua sa fie supus bombardamentelor masive din partea trupelor ruse. In urma atacurilor forțelor rusești, in oraș au loc tot mai multe explozii și incendii.

- O fetița in varsta de doar șase ani a fost ucisa in atacul rusesc asupra orașului Mariupol. Portul a fost atacat intens in ultimele zile de forțele Federației Ruse. Fetița era la un supermarket de la marginea orașului, impreuna cu parinții sai, atunci cand au inceput bombardamentele, scrie CNN, care…

