Primarul din Mariupol a declarat ca aproximativ 160.000 de oameni se afla astazi in orasul asediat Mariupol, unde este imposibil sa locuiesti pentru ca nu exista apa, electricitate, caldura, transmite CNN. Acesta a aratat ca coridoarele de evacuare au intrat in mare parte sub controlul fortelor ruse, dupa ce saptamani de bombardamente au lasat orasul in bucati si au ucis un numar necunoscut de civili, fortand milioane de mii de locuitori sa plece din casele lor.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×…