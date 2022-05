Stiri pe aceeasi tema

- Un mic convoi de autobuze a putut fi zarit miercuri cum parasea orașul Mariupol, cel mai incercat de la inceputul invaziei rusești in Ucraina. Miercuri (20 aprilie), nori mari de fum negru au iesit din complexul siderurgic Azovstal din Mariupol, in timp ce cateva zeci de evacuati erau la coada pentru…

- Din orașul Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, situat nu departe de Mariupol, vine un apel disperat. Este al unui tata, in același timp, primar al respectivului oraș: „Rușii mi-au rapit fiul! Fac un apel la comunitatea europeana, la intreaga umanitate: va rog, ajutați-ma! Sa știe lumea intreaga!” Oleh…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, miercuri seara, o incetare locala a focului, cu incepere de joi de la orele 10.00 (07.00 GMT) in portul ucrainean asediat Mariupol, pentru a evacua civilii, potrivit AFP. Masura ar permite deschiderea unui coridor umanitar spre orasul ucrainean Zaporojie cu escala…

- Primarul general, Nicusor Dan, a vizitat vineri seara centrul pentru refugiati de la Romexpo, explicand ca este vorba despre o solutie de rezerva, astfel ca va fi utilizat doar in cazul in care vor fi ocupate toate celelalte 4.300 de locuri din Capitala. “Este un centru de rezerva, de backup. In momentul…

- Aeroportul din orasul Vinnita, din centrul Ucrainei, a fost bombardat, duminica, de avioane militare rusesti, susține primarul localitatii Kordelivka, aflata la mica distanta de aeroport. Asupra aeroportului, care se afla in imediata apropiere a unei unitati militare, au fost lansate opt bombe.“Undeva…

- Civilii din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, pot sa paraseasca localitatea, sambata, intre orele locale 9.00 si 16.00. Evacuarea populației va incepe la ora locala 11.00 și se va face cu autobuzele, conform BBC, care citeaza autoritatile din Mariupol. Traseul coridorului umanitar este de la…