- Eminem si-a surprins fanii lansand vineri un nou album, alaturi de videoclipul piesei ''Darkness'', in care condamna violentele armate, informeaza Press Association. Rapperul a anuntat lansarea albumului "Music To Be Murdered By" pe Twitter, postand o imagine a…

- In stilul caracteristic, Eminem ia prin surprindere intreg mapamondul prin lansarea albumului “Music To Be Murdered by”. Odata cu lansarea albumului, Eminem a prezentat si videoclipul piesei “Darkness”, regizat de catre James Larese. Lansat la o distanta de 2 ani de la “Kamikaze”, albumul “Music To…

- Coperta discului, sangerie, il arata pe Eminem, pe numele sau adevarat Marshall Bruce Mathers III, cu un topor lipit de cap si un pistol in tampla stanga. In paralel cu aceasta lansare, Eminem a publicat online videoclipul uneia dintre melodiile acestui album, "Darkness". Videoclipul, care denunta…

- Site-ul de streaming muzical Spotify a dezvaluit care au fost cele mai ascultate melodii și albume din ultima decada, Drake fiind cel mai difuzat artist, iar topul 5 este completat, in ordine, de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande și Eminem, potrivit BBC, anunța MEDIAFAX.Starul hip-hop…

- Rapperul american Snoop Dogg lanseaza un album cu muzica de adormit copiii, pentru care va transforma cele mai cunoscute dintre hiturile sale in piese instrumentale liniștitoare, potrivit contactmusic.net.

- Rapperul american Snoop Dogg lanseaza un album cu muzica de adormit copiii, pentru care va transforma cele mai cunoscute dintre hiturile sale in piese instrumentale liniștitoare, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.In afara discurilor gangsta rap care l-au consacrat, rapperul in varsta…

- Billie Eilish a fost desemnata femeia anului 2019 de catre Billboard . Tanara artista, care urmeaza sa implineasca 18 ani pe data de 18 decembrie, a avut un an plin de succesuri. „Billie a provocat o revoluție in aceasta industrie prin muzica și vizibilitatea sa in mediul online, reușind sa influențeze…

- Cantarețul american Kanye West intra intr-un club select, alaturi de rapperul Eminem, dupa ce s-a situat, pentru a noua oara consecutiv, pe primul loc in topul vanzarilor de albume, cu noul sau material discografic, "Jesus Is King", informeaza The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Lansat…