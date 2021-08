Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsufletit al primarului orasului ucrainean Krivoi Rog, din regiunea Dnepropetrovsk, a fost descoperit duminica cu o rana de glont, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski si politia nationala, conform AFP. Trupul lui Konstantin Pavlov, 48 de ani, a fost gasit pe veranda casei…

- Corpul neinsufletit al primarului orasului ucrainean Krivoi Rog, din regiunea Dnepropetrovsk, a fost descoperit duminica cu o rana prin impușcare, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski si politia nationala, conform AFP.

- Trupul lui Konstantin Pavlov, 48 de ani, a fost gasit pe veranda casei sale, a adaugat presedintele ucrainean pe Telegram, subliniind ca anchetatorii investigheaza scena crimei.Responsabili ai politiei urmeaza sa-i prezinte elemente preliminare ale anchetei luni, a precizat el.Krivoi Rog, un important…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ordonat, miercuri, revizuirea masurilor de securitate in cazul cetițenilor belaruși aflați in exil pe teritoriul Ucrainei, in contextul asasinarii disidentului Vitali Șișov.

- Protest in fața Judecatoriei Balți. Rudele tanarului de 23 de ani din satul Elizaveta, municipiul Balți, care a fost impușcat mortal de catre un ofițer din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri sunt nemulțumiți, de faptul ca acesta ar putea fi eliberat, miercuri.

- Curtea Suprema a Ucrainei a decis miercuri ca decretul presedintelui Volodimir Zelenski prin care acesta l-a destituit pe seful Curtii Constitutionale, Oleksandr Tupitki, este ilegal, informeaza agentia de presa Interfax-Ukraine, citata de Reuters. La finalul lunii martie, Zelenski i-a destituit…

- Proiectul de lege al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski menit, potrivit lui, sa ajute la reducerea influentei oligarhilor care domina Ucraina vreme de decenii a fost aprobat joi in prima lectura in parlament, informeaza Reuters. Aliatii si donatorii internationali ai Ucrainei au criticat…

- Chiar inainte de inceperea conferinței de presa a președintelui Joe Biden de la summit-ul NATO, de luni, Volodimir Zelenski scria pe Twitter ca țara sa se va alatura Alianței Nord-Atlantice. In contextul in care Biden a intarziat, inexplicabil, la conferința, postarea a fost luata drept o posibila explicație…