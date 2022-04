Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Inviere, de 23 spre la 24 aprilie, in Kiev și in regiune sunt restricții de circulație intre orele 23:00 la 5:00, astfel ca slujba in biserici pe timp de noapte va fi transmisa online, a declarat primarul Capitalei Ucrainei, Vladimir Klitsch

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Haziran și-a șocat recent marea comunitate de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce le-a povestit cu ce situație s-a confruntat, dar și cum a pierdut cateva sute de euro din cauza escrocilor din mediul online. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și ce semnal de alarma trage iubita…

- Se trage un puternic semnal de alarma! Un avertisment serios a fost lansat de un veteran al Armatei Romaniei, care a activat pe teatrele de operații din Kosovo și Afganistan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Personalul de serviciu de la instalatiile de deseuri radioactive de la Cernobil, ocupate de fortele ruse, nu a fost schimbat de patru zile, iar Ucraina nu poate preciza cand va avea loc schimbul de tura, din cauza luptelor din orasul in care locuiesc multi dintre angajati, a anuntat, vineri, Agentia…

- Boris Johnson a reamintit de ce este vital ca Vladimir Putin sa esueze cu invazia din Ucraina. O „noua era a intimidarii” care se intinde de la Marea Baltica la Marea Neagra se profileaza, a tras concluzia premierul britanic. Cu toate acestea, presedintele Rusiei a facut o „greseala catastrofala” atunci…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare…

- Fondul Monetar International (FMI) a avertizat sambata cu privire la un „impact serios” asupra economiei mondiale cauzat de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…