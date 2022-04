Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Kiev, avertizare de ultim moment! Recent, acesta a transmis pe rețelele de socializare un indemn pentru intreaga populație din Ucraina, in care ii indeamna sa nu cumva sa paraseasca adapostul pentru a merge la Biserica, argumentand ca slujba se ține și online. Iata care este, de fapt, motivul!

- In noaptea de Inviere, de 23 spre la 24 aprilie, in Kiev și in regiune sunt restricții de circulație intre orele 23:00 la 5:00, astfel ca slujba in biserici pe timp de noapte va fi transmisa online, a declarat primarul Capitalei Ucrainei, Vladimir Klitsch

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in noaptea de Inviere mijloacele de transport in comun vor circula pana la ora 02.00. ‘In aceasta perioada de vacanta scolara, numarul mijloacelor de transport public este acelasi programat si pentru…

- Ce trebuie sa faci in noaptea de Inviere pentru a avea noroc? Lidia Fecioru, bioenegoterapeut, a explicat ce nu trebuie sa lipseasca din portofel la slujba de Inviere. „Ar trebui sa avem la slujba de Inviere o bancnota in buzunar pe care sa o sfințim la biserica in acea noapte. Aceasta bancnota sa o…

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Mii de oameni din Bacau au ramas fara apa potabila, din cauza unei avarii la una dintre principalele conducte care alimenteaza orașul. Primarul orașului Bacau a declarat ca echipele de intervenție lucreaza la conducta avariata, dar in urmatoarele ore este puțin probabil sa se rezolve problema. Este…

- Doua anchete penale au fost deschise dupa incendiul produs in noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2021, in Salonul Covid al Pavilionului 5 de la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”. In total, 23 de pacienți dintre cei aflați in pavilion in noaptea fatidica au murit in urma dezastrului.…