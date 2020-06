Primarul din județul Satu Mare care dă gratuit singurul aparat de testare Covid 19 altui oraș Spitalul Municipal Carei a fost desemnat in martie 2020 ca spital suport Covid 19 dar aparatul de testare Covid 19 cumparat din bugetul local a fost oferit gratuit spre folosința Spitalului Județean Satu Mare. Primarul municipiului Carei considera ca fiind inutila achiziția aparatului de testare Covid 19 și ca atare inițiaza proiect de hotarare pentru darea sa in folosința gratuita Spitalului Județean Satu Mare. Invocarea lipsei personalului de specialitate și a acreditarii este o sfidare la adresa inteligenței și capacitații de procesare a informațiilor din partea careienilor din moment… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

