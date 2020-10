Primarul din Istanbul, testat pozitiv la COVID-19 Primarul din Istanbul, cel mai mare oras turc in care se inregistreaza 40% din cazurile de coronavirus din tara, a fost testat pozitiv la COVID-19, informeaza dpa si Reuters.



Ekrem Imamoglu, din partea principalului partid de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), a anuntat sambata, intr-un video postat pe Twitter, ca a fost testat pozitiv la coronavirus si ca este internat in spital.



Imamoglu a spus ca s-a testat frecvent pentru coronavirus, dar s-a prezentat la spital vineri seara dupa ce a facut o febra puternica.



"Acum sunt chiar bine. Febra mea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

