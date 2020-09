Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ion Dumitru Popescu (PSD) a caștigat un nou mandat la Primaria Draguțești din județul Gorj și a gasit o modalitate inedita pentru a sarbatori: s-a plimbat calare pe cal, pe strazile din comuna, fiind escortat de zeci de mașini. Popescu și-a asigurat al doilea mandat la Primaria Draguțești,…

- O petrecere pe cinste a avut loc duminica noaptea in comuna calaraseana Curcani, dupa ce primarul Aurel Gazu a mai castigat un mandat in fruntea localitatii. Chermeza cu sute de persoane nu a respectat nicio regula sanitata. Desi suntem in plina pandemie, cetatenii au serbat victoria inghesuiti si band…

- Victorie!!!Gepostet von Robert Rbx am Sonntag, 27. September 2020 Ion Dumitru Popescu, primarul PSD al comunei Draguțești, județul Gorj, a sarbatorit, duminica noaptea, victoria la alegerile locale, plimbandu-se calare pe un cal, urmat de un alai de mai multe mașini. In modul acesta, el a dorit sa le…

- Intr-o inregistrare postata pe Facebook, se poate vedea cum se observa cum Ion Dumitru Popescu, primarul comunei Draguțești, merge calare, sarbatorind astfel victoria de la alegerile locale, scrie presa locala, Gorj Online. Ion Dumitru a mers calare pe un cal pe ulițele comunei, insoțit de mașini care…

- Ion Dumitru Popescu, primarul PSD al comunei Draguțești, județul Gorj, a sarbatorit, duminica noaptea, victoria la alegerile locale, plimbandu-se calare pe un cal, urmat de un alai de mai multe mașini.

- Primarul Ion Dumitru Popescu (PSD) de la Primaria Draguțești din Gorj a gasit o modalitate unica pentru a sarbatori: s-a plimbat calare pe cal, pe strazile din comuna, fiind escortat de zeci de mașini.Popescu și-a asigurat al doilea mandat la Primaria Draguțești, dupa ce a obținut 53% din…

- Primarul Ion Dumitru Popescu (PSD) a caștigat un nou mandat la Primaria Draguțești din județul Gorj și a gasit o modalitate inedita pentru a sarbatori: s-a plimbat calare pe cal, pe strazile din comuna, fiind escortat de zeci de mașini. Popescu și-a asigurat al doilea mandat la Primaria Draguțești,…

- Ion Dumitru Popescu (PSD), primarul reales al comunei Dragutesti, din judetul Gorj, a sarbatorit victoria in alegeri intr-un mod inedit. Acesta s-a urcat pe un cal si a plecat intr-un tur al localitatii, pentru a le multumi localnicilor.