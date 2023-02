Primarul din Galați transformă cinematograful în parcare sau în teatru de păpuși. Nu e încă decis Se pare ca nostalgiile galațenilor care iși doresc redeschiderea macar a unuia din fostele cinematografe din oraș nu iși vor gasi prea curand o rezolvare, pentru ca edilii care conduc astazi orașul au alte prioritați. Dupa procese cu RADEF și protestele „Vrem cinematograf!” fostele sali cinema devin parcare și teatru de papuși Dupa aproape trei decenii in care fostele cinematografe au fost inchise de catre proprietarul din acte, RADEF – „Romania Film” și au ajuns in ruina, la Galați situația a cunoscut o schimbare notabila. La finalul a peste zece ani de procese, Inalta Curte de Casație și Justiție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

