Primarul din Frata anunță pietruirea drumurilor de hotar Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, a anunțat ca se fac lucrari pentru pietruirea strazilor comunale, in special a drumurilor de hotar. Totodata, edilul din Frata le-a transmis o rugaminte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, a anunțat ca se fac lucrari pentru pietruirea strazilor comunale, in special a drumurilor de hotar. Totodata, edilul din Frata le-a transmis o rugaminte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Aiud, Iulia Adriana Oana Badea a facut public semnarea contractului privind executarea lucrarilor de modernizare a iluminatului public din intreaga zona urbana a Aiudului. Potrivit edilului, se extinde rețeaua pe 15 strazi, dupa cum urmeaza: Abrudului, Cetații, Livezii – pe doua…

- Primarul liberal al comunei Sandulești, Calin Fargaciu, a luat-o rau de tot pe aratura. Intr-un interviu recent, el a spus ca Bucureștiul nu are infrastructura pe care o are comuna Sandulești. Cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fostul primar din comuna Ceanu Mare, Liliana Moldovan, acuza ca lucrarile de deszapezire lipsesc cu desavarșire in comuna, fiind ”din nou depașit de situație”. Fostul primar a atașat și cateva poze... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ninsoarea care a cazut noaptea trecuta pentru zona noastra nu a ocolit nici comuna Frata. Primarul comunei, Cristian Cherecheș, a postat in cursul nopții, mai multe fotografii, care aratau modul in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doi hoți au fost prinși in timp ce incercau sa fure 400 de litri de combustibil din rezervoarele unor mașini parcate pe strada Soporului din Cluj-Napoca. Politistii din cadrul Politiei municipiului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut recent o ieșire incalificabila la adresa persoanelor care nu doresc sa se vaccineze, indemnandu-i sa mearga in jungla sau in varf de munte. Asta deși in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat o noua investiție importanta la spitalul din localitate: echipament ultraperformant la Secția Obstretica-Ginecologie. ”De-a lungul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!