Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a verificat, joi dupa-amiaza, lucrarea de asfaltare de pe strada Someșului și a gasit probleme. ”Am constatat lucrari neconforme la ieșirea din intersecție, spre DN. Acestea vor fi remediate.Va asigur ca toate lucrarile de pe raza comunei sunt atent verificate…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a verificat, joi dupa-amiaza, lucrarea de asfaltare de pe strada Someșului și a gasit probleme. ”Am constatat lucrari neconforme la ieșirea din intersecție, spre DN. Acestea vor fi remediate.Va asigur ca toate lucrarile de pe raza comunei sunt atent verificate…

- Primaria comunei Florești anunța reluarea circulație auto și a curselor CTP pe strada Cetații, de vineri, 4 august.”Joi, 3 august, am fost in control la lucrarea pentru executarea rețelei de gaz din cauza careia circulatia pe acel tronson a fost oprita. Am constatat ca nu se lucreaza deloc pe șantier.Primaria…

- ACCIDENT rutier pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Un pieton a fost lovit de un autobuz. Trafic ingreunat Un pieton a fost lovit de un autobuz, marți dimineața, in jurul orei 09:40, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a produs pe strada Calea Moților,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 14-18 iulie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, in perimetrul strazilor Tighina și Vasile Alecsandri. Masura a fost luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a strazii Alexandru cel Bun.

- In perioada 7-12 iulie 2023, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Valea Trandafirilor, tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea, anunța Primaria mun. Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii Valea Trandafirilor.

- Pe strada Valea Trandafirilor, maine, 30 iunie in intervalul orelor 09:00 - 17:30, se suspenda traficul rutier pe tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea in legatura cu executarea lucrarilor de asfaltare, anunța Primaria capitalei.

- Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…