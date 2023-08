Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Florești anunța reluarea circulație auto și a curselor CTP pe strada Cetații, de vineri, 4 august.”Joi, 3 august, am fost in control la lucrarea pentru executarea rețelei de gaz din cauza careia circulatia pe acel tronson a fost oprita. Am constatat ca nu se lucreaza deloc pe șantier.Primaria…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a verificat, joi dupa-amiaza, lucrarea de asfaltare de pe strada Someșului și a gasit probleme. ”Am constatat lucrari neconforme la ieșirea din intersecție, spre DN. Acestea vor fi remediate.Va asigur ca toate lucrarile de pe raza comunei sunt atent verificate…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a verificat lucrarile din zona Terra și spune ca lucrurile inainteaza bine. Miercuri, 2 august, au fost demarate lucrarile de turnare a stratului de asfalt pe trotuarul proaspat creat pe strada Dumitru Tauțan.Joi, 3 august, echipele vor interveni pentru…

- Primaria Florești a reușit sa aduna 1100 de tone de deșeuri de pe malurile Someșului.Acțiunea de igienizare a inceput in 20 iulie și a beneficiat de sprijinul unor echipe valoroase și dedicate: echipe acțiuni speciale SASS, echipe intervenție jandarmi, polițiști IPJ Cluj, polițiști locali Florești,…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a vorbit despre cele 610 milioane de euro din fonduri europene sau guvernamentale care au venit sau urmeaza sa vina in comuna. Aceste investiții transforma Floreștiul intr-un jucator dinamic al zonei.”La nivelul comunei Florești, in ultimii 2 ani și jumatate,…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, s-a intalnit cu delegația Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European, care a vizitat Clujul și proiectele europene finanțate aici.In acest moment, pe raza comunei Florești, avem proiecte finanțate din fonduri europene in valoare totala de…

- Edilul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a participat, miercuri, la dezbaterea Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European (Comisia REGI), care a avut loc la primaria Cluj-Napoca.