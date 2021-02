Dumbravița merge in instanța pentru ultima decizie de carantina, emisa de autoritațile județene și cele naționale. Bugarin spune ca, de-a lungul timpului, s-au luat masuri in permanența pentru a nu crește rata in localitate, care s-au dovedit ineficiente, iar decizia autoritaților „s-a luat diferențiat fața de alte localitați".