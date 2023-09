Stiri pe aceeasi tema

- Decizii de ultima ora din ședința PSD. Primarul din Crevedia, Florin Petre, a fost exclus, iar primarul din Caracal, Ion Doldurea, a fost suspendat din PSD, la cererea lui Marcel Ciolacu, dupa exploziile de saptamana trecuta de la Crevedia, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.In cazul lui…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a afirmat, sambata, ca i-a spus primarului de la Caracal, Ion Doldurea, sa se autosuspende din Partidul Social Democrat, in contextul in care fiul acestuia detine statia GPL unde au avut loc exploziile in urma carora au murit doi oameni si au fost zeci de raniti."Primarul…

- In prima reacție dupa explozia de la Crevedia, Paul Stanescu, secretarul general al PSD il lauda pe primarul din Caracal și spune ca edilul vorbea rar cu fiii sai despre afacerile cu GPL. Paul Stanescu ocupa funcția de secretar general al PSD, dar controleaza in partid organizațiile din zona Olteniei,…

- Marcel Ciolacu a luat o decizie radicala, marți seara, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe declarații controversate ale edilului PSD din Crevedia, Florin Petre. Marcel Ciolacu cere excluderea din partid a edilului din Crevedia, Florin Petre: ”Un primar care ‘nu a știut’ nu are ce cauta in…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD și mana dreapta a premierului Marcel Ciolacu, este veriga care face legatura politica intre familia Doldurea din Caracal, cea care deține stația GPL care a explodat in Crevedia, și instituțiile statului cu atribuții directe in aceasta industrie, relateaza defapt.ro.…

- „In primul rand, eu sunt fiul cuiva... Fiecare dintre noi suntem copiii cuiva, e un lucru normal. Ceea ce va garantez si eu si domnul ministru de Interne si doamna ministru al Justitiei: cine se va face vinovat va suporta rigorile legii, fara exceptie. Am inteles, e o problema cu primarul din PSD pe…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Tatal patronului stației GPL unde a avut loc explozia de la Crevedia, Ion Doldurea, a vorbit despre tragedia produsa la firma fiului sau, Ionuț Doldurea. Primarul din Caracal a facut declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, asta dupa ce explozia s-a soldat cu victime. Iata ce a marturisit acesta…