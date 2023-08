Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, a fost in centrul unui scandal in localitate. El a fost filmat cand amenința cu bataia in prezența Poliției. Acesta era cu doi polițiști și certa cu un cetațean. „Ai mai luat bataie și prin alte parți, poate iei și acum”, i-a spus primarul. Imaginile au fost…

- Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin. ”Un primar care «n-a stiut» si caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD!”, a transmis premierul. „Voi propune excluderea primarului…

- Petre Florin, primarul din Crevedia, este cel mai cautat om la acest moment. Primarul a fost cautat chiar și de Diana Șoșoaca, insa a fost de negasit. Cu televiziunile la ușa, nimeni nu știa unde se afla primarul. Un cetațean a spus ca edilul din Crevedia a sarit pe geam cand a auzit ca senatoarea […]…

- Primarul comunei Crevedia (Dambovița), Florin Petre, a fost condamnat, in 2016, pentru ca ar fi tainuit un furt. Edilul a primit doar 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei și supraveghere, pentru ca, arata judecatorul in motivarea deciziei sale, și-a recunoscut fapta. La acea data, edilul…

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

- Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bataie cu salvamarii, marți, nemulțumiți ca nu sunt lasați sa intre in mare. A fost arborat steagul roșu din cauza vantului puternic și a valurilor uriașe. Scandalul a inceput dupa ce un turist a aruncat cu o piatra intr-un salvamar aflat pe skijet și apoi…

- Primarul unui oraș din Coreea de Sud, care a venit insoțit de mai mulți susținatori la o parada LGBT, s-a luat la bataie parte in parte cu poliția pentru a opri marșul. Cateva zeci de persoane din orașul Daegu din Coreea de Sud, alaturi de primar, au incercat sa impiedice desfașurarea unui festival…