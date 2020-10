Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem in a treia zi in care procentul este de peste 3 la mie in municipiul Sfantu Gheorghe si, din nefericire, putem observa si la nivel local, la fel cum vedem la nivel national si la nivel european, un trend crescator. (...) Cred ca exemplul meu este destul de bun: eu nu fac parte din categoria…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la 14 zile dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, ca aceasta boala este mult diferita de o gripa si i-a indemnat pe localnici sa se protejeze, avertizand ca incidenta cazurilor de infectare…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire.

- "Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus, am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt putin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare si bineinteles…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in curand ar putea incepe lucrarile de modernizare a trecerii la nivel de cale ferata, urmare a demersurilor Primariei catre CFR. Lucrarile sunt destul de ample, fiind necesara și realizarea unei…

- Ziua Imnului National a fost sarbatorita, miercuri, in fata statuii voievodului Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe de un grup restrans de persoane, desi primarul municipiului, Antal Arpad, s-a opus organizarii manifestarilor din considerente de siguranta, avand in vedere contextul epidemiologic actual.…