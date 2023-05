Primarul din Corbeanca, arestat pentru 30 de zile în dosarul pentru fapte de corupție Curtea de apel București a stabilit, marți, definitiv, admiterea contestație DNA la decizia tribunalului București de lasare in libertate a primarului din Corbeanca, reținut pentru fapte de mare corupție. Saptamana trecuta, primarul Anton Valeriu fusese reținut de procurorii DNA sub acuzațiile de luare de mita, spalare a banilor și instigare la spalare a banilor. Procurorii il acuza pe primarul din Corbeanca ca ar fi primit, pentru restituirea unor terenuri, mita de aproape 4 milioane de euro, cash sau in terenuri vandute ulterior de edil. In același dosar a fost reținut și omul de afaceri Robert… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

