Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA Constanța, Andrei Bodean, critica dur declarațiile facute de primarul Vergil Chițac dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, in urma caruia au murit șapte persoane. „Vaccinati-va cu totii pentru a nu ajunge in astfel de situatii” este declarația primarului…

- Managerul Agentiei pentru Managementul Calitatii in Sanatate, demis Realizator Laurentiu Vaduva: Premierul Florin Cîtu l-a demis, astazi, pe managerul Agentiei pentru Managementul Calitatii în Sanatate, Vlad Berbecar, din cauza ca nu a evaluat pe teren stadiul în care se afla sectiile…

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri ca i-a cerut primarului PNL din Constanța, Vergil Chițac, sa o demita pe directoarea Spitalului de Boli Infecțioase, unde s-a produs incendiul in care au murit șapte oameni. In plus, premierul a spus ca l-a demis pe președintele Agenției de management in sanatate,…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. 7 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au fost activate planurile roșu și alb, iar pacienții…

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…