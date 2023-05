Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) l-a trimis in judecata la Tribunalul Ilfov pe Mircea Minea, primarul din Chiajna, pentru fapte care au legatura cu finanțarea clubul de fotbal din localitate, Concordia, formație care evolueaza in Liga 2. Minea, primar al Chiajnei din 1996, figureaza ca membru fondator…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut, in esența, urmatoarea stare de fapt:In perioada 2007 – 2021, inculpatul Minea Mircea, in calitatea menționata mai sus, și-ar fi incalcat atribuțiile de serviciu prevazute de dispoziții ale legislației primare, in sensul ca:- ar fi incheiat cu un club…

- Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” (INCAS), a fost trimis in judecata de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca a incheiat mai multe contracte cu firme „fantoma”, aducand instituției o paguba de 5 milioane euro.In…

- Florentina Liliana Gidea, femeia acuzata de DIICOT ca promova terorismul in Romania, a fost trimisa in judecata. Procurorii o acuza pe femeie ca ar fi promovat mesaje de natura terorista, in public, cu intenția de a instiga la savarsirea unui astfel de act.Totodata, aceasta ar fi accesat in mod repetat…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o categorie de deseuri cu o valoare de piata net superioara. O parte dintre cei trimiși in fața instanței…

- DIICOT a dispus trimiterea in judecata a 35 de persoane, cetațeni romani și libanezi, intre care directori, in dosarul devalizarii CFR Marfa, ancheta demarata in 2017. Prin rechizitoriul din data de 29 martie 2023, transmis sambata, procurorii DIICOT Timișoara au dispus trimiterea in judecata a 35 de…

- Barbat trimis in judecata dupa ce ar fi violat o minora de 12 ani, intr-un apartament din Alba Iulia. Precizarile procurorilor Un barbat a fost trimis recent in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru viol. Dosarul a fost inregistrat in 3 martie 2023 și momentan…