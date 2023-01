Stiri pe aceeasi tema

- Contractele, in valoare totala de 61.181.322,06 lei, au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 10 unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii, pentru lucrari de renovare energetica a unor cladiri rezidentiale multifamiliale si a unor cladiri publice, arata comunicatul de…

- Primarul orașului Cernavoda, Liviu Cristian Negoița, a fost trimis in judecata de DNA Constanța sub acuzația de abuz in serviciu, deoarece ar fi finanțat ilegal un club sportiv despre care el susține ca este „al orașului“.

- Proiecte transfrontaliere in valoare de peste 70 milioane euro sunt finantate prin Programul Romania – Republica Moldova, informeaza luni Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, membrii Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operational…

- Primarul orașului Cernavoda, Liviu Cristian Negoița, a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, el fiind acuzat ca a aprobat transferuri nelegale de bani de aproape 10 milioane de lei pentru un club sportiv. Potrivit DNA, edilul a fost trimis in judecata in stare de libertate pentru abuz…

- ”La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Giurgiu, iar costul celor 3 variante simple a fost de 21,50 de lei”, a transmis, joi seara, Loteria Romana. Sursa citata a precizat…

- „La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Giurgiu, iar costul celor 3 variante simple a fost de 21,50 de lei”, a transmis, joi seara, Loteria Romana. La tragerea Loto 6/49,…

- Dupa publicarea listei cererilor de finanțare aprobate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, Municipiul Targoviște a reușit depunerea cu succes a doua cereri de finanțare, a caror valoare insumeaza 80.067.321 lei. Ca valoare a finanțarii atrase, municipalitatea…

- In acest an, Primaria municipiului Cluj-Napoca a depus in cadrul PNRR proiecte care vizeaza reabilitarea termica și creșterea eficienței energetice pentru cladiri rezidențiale și cladiri publice.