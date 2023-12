Stiri pe aceeasi tema

- Mizerabila intervenția prefectului Radu Roca de la PSD la protocolul la care a participat in Sala Festiva a Primariei Carei imediat dupa terminarea ședinței de CL. Radu Roca a apreciat profesionalismul celor din Primaria Carei in condițiile in care știe despre faptul ca nu se fac cunoscute Achizițiile…

- De cațiva ani incoace ședințele de Consiliu Local de la Primaria Carei sunt o bataie de joc la adresa careienilor, a celor care au ales consilierii municipali. Primarul evazionist e nostalgic se pare dupa cele 5 societați pe care le-a falimentat și conduce primaria ca pe SRL ul sau. Uita ca e la primarie …

- Primaria Carei stabilește consultari publice la ore la care cei care nu sunt angajați la grupurile de interes ale administrației locale sunt la munca. Cine poate lipsi de la locul de munca de la ora 13,00 pentru a participa la o consultare publica la Primaria Carei? Doar cei apropiați de administrația…

- Orașul de 15 minute (15–minute city, FMC sau 15mC) este un concept de planificare urbana in care majoritatea necesitaților și serviciilor zilnice, cum ar fi munca, cumparaturile, educația, ingrijirea sanatații și petrecerea timpului liber pot fi ușor accesibile cu o plimbare pe jos de 15 minute. La…

- Primaria Carei anunța ca zona de agrement Șomoș va fi inchisa pe perioada sezonului rece, incepand din data de 1 noiembrie 2023 și pana in 31 martie 2024. ,,Masura a fost luata in vederea desfașurarii unor lucrari de intreținere a zonei și a evitarii producerii de accidente,, se specifica in anunțul…

- La Carei se ascund ședințele de CL desfașurate online precum și Achizițiile Publice, proiectele cu fonduri europene sau declarațiile de avere ale unor consilieri și angajați din Primaria Carei. Primarul evazionist este ocupat cu gasirea de proiecte pentru batjocorirea Monumentului Ostașului Roman și…

- In timp ce premierul buzoian Ciolacul se maimuțarește pe la toate lacașurile de cult ale minoritarilor și refuza romanilor drepturi egale cu ale minoritaPostați toate proiectele de hotarare ce se supun votului consilierilor in ședința ordinara a CL de azi, 26 septembrie 2023! Și cele adaugate la ceas…

- Eminența cenușie a Primariei Carei, fostul primar și administrator public, ing. Beko Tamas, s-a stins din viața prea devreme, la varsta de 66 de ani. A fost singura persoana care oferea explicații la ședințele CL Carei din punct de vedere economic. Absolvent al Politehnicii Cluj Napoca, specializarea…