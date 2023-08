Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU Raed Arafat explica de ce zeci de pompieri care au intervenit la Crevedia au fost raniți. Arafat spune ca pompierii au un risc imens in meseria lor și ca cei care au fost raniți interveneau la stingerea unor case care au luat foc."Pompierii care stateau in așteptare nu stateau la racit.…

- Aeronava militara cu cei doi pacienți raniți in explozia de la stația GPL din Crevedia, care este deținuta de Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, a ajuns in Bruxelles, Belgia. Alte doua persoane au fost tranportate de urgența in Milano, Italia. Iata ce a transmis Ministerul Apararii Naționale!

- Tatal patronului firmei unde a avut loc explozia de la Crevedia a venit cu o declarație neobișnuita privind consecințele deflagrației, considerand despre pompierii angajați in stingerea incendiului ca e „treaba lor”, in ceea ce privește ranile suferite.

- Tatal patronului stației GPL unde a avut loc explozia de la Crevedia, Ion Doldurea, a vorbit despre tragedia produsa la firma fiului sau, Ionuț Doldurea. Primarul din Caracal a facut declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, asta dupa ce explozia s-a soldat cu victime. Iata ce a marturisit acesta…

- Stația GPL care a explodat din Crevedia aparține fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea. Firma se numește Flagas SRL și administreaza, dupa toate informațiile, o stație GPL dezafectata, folosita ca depozit de gaz. Conform datelor obținute de Digi24, la Crevedia s-ar fi aflat 6 cisterne GPL, fiecare…

- Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniti, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului din Caracal.Actionarii firmei Flagas SRL sunt Ionut Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionut Stinga (49%), potrivit Termene.ro. Ionut Daniel Doldurea e fiul…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiștii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.La doua ore distanța a avut loc o noua explozie, iar numarul explozilor și al victimelor crește alarmant.…