- Primarul PSD din Caracal, Ion Doldurea, a anunțat ca se autosuspenda din PSD. Renunța la toate funcțiile deținute in cadrul organizației PSD Caracal. Anunțul era oarecum așteptat, in codițiile in care stația GPL care a provocat explozia de la Crevedia este a fiului sau. In postarea sa de pe Facebook, …

- Firma Flagas SRL deține depozitul de GPL care a explodat sambata seara in Crevedia. Acționar majoritar și administrator e Ionuț Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal. Ion Doldurea a fost impus de baronul PSD Paul Stanescu in 2019 la șefia PSD Caracal in locul lui Dan Ciocan,…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiștii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.La doua ore distanța a avut loc o noua explozie, iar numarul explozilor și al victimelor crește alarmant.…