- Unul dintre cele mai mari depozite GPL din Caracal, care aparținea familiei Doldurea, a fost amendat. In urma controalelor incepute de autoritați dupa exploziile de Crevedia, inspectorii au descoperit scapari de gaze la o instalație cu ajutorul careia era mutat combustibilul. Ceea ce inseamna ca oricand…

- La cinci zile de la exploziile devastatoare de la stația GPL de la Crevedia, care aparțiune lui Ionuț Doldurea, administratorul firmei care deține cisternele, fiul primarului din Caracal, pompierii sunt, din nou, in alerta.

- Pana de curand, in afara de locuitorii din Caracal, nimeni nu știa mai nimic despre primarul din localitate, Ion Doldurea. In urma tragediei de la Crevedia, s-a aflat și cine era proprietarul depozitului GPl, fiul acestuia, depozit ce funcționa ilegal. In același context s-au aflat și sumele colosale…

- Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, și Cosmin Stinga, administratorii Flagas SRL, firma a carei stație GPL a explodat sambata seara, 26 august, la Crevedia au transmis luni prima reacție publica fața de tragedia soldata cu zeci de raniți și doi morți, potrivit G4media.In comunicatul de presa,…

- Primarul PSD din Caracal, Ion Doldurea, a anunțat ca se autosuspenda din PSD. Renunța la toate funcțiile deținute in cadrul organizației PSD Caracal. Anunțul era oarecum așteptat, in codițiile in care stația GPL care a provocat explozia de la Crevedia este a fiului sau. In postarea sa de pe Facebook, …

- Primarul din Caracal, Ion Doldurea, tatal patronului statiei GPL unde sambata seara s-au produs exploziile, a anuntat ca se va suspenda din PSD si din orice alta functie politica detinuta. Doldurea a precizat ca ”sub imperiul emotiilor” i-a declarat unei jurnaliste, referindu-se la pompierii care au…

- Stația de GPL de la Crevedia nu funcționa legal și nu avea autorizații ISCIR. De altfel, primarul din Crevedia a declarat ca activitatea statiei a fost suspendata in urma cu 3 ani, dupa un control al inspectorilor de la ISU.

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…