Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a declanșat o ancheta impotriva lui Dorin Lojigan, primar al municipiului Campia Turzii și membru al Partidului Național Liberal (PNL), ca urmare a acuzațiilor potrivit carora acesta ar fi acceptat favoruri sexuale in schimbul manipularii unui concurs de angajare in cadrul administrației locale, conform Știripesurse.ro . Primarul Lojigan este acuzat ca […]