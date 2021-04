Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca programul de recuperare a cursurilor pierdute in perioada de predare online va continua si in cursul anului scolar viitor, insa acestea urmeaza a fi realizate numai cu prezenta fizica a elevilor. Cimpeanu precizeaza ca va inainta o propunere in acest…

- Evaluarea nationala 2021 va avea o sesiune speciala, zilele viitoare urmand sa fie elaborat si publicat Ordinul privind calendarul desfasurarii acestui examen, a anuntat joi, la Brasov, secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Sorin Ion, anunța AGERPRES. Prezent la o dezbatere prilejuita…

- Astazi a fost investit in funcție noul prefect al județului Buzau, antreprenorul Silviu Iordache. Barbatul vine din mediul privat și a fost propus pentru aceasta funcție de PLUS. Alaturi de el a mai depus juramantul și cel de-al doilea subprefect, preotul Viorel Holban. Dupa ședința de investitura,…

- Primarul orașului Ciacova, Petru Filip, a anunțat ca incepand din data de 4 aprilie, prin eforturile dr. Codruța Bungau și ale Primariei Orașului Ciacova, prin Kardinal One Medical, va funcționa un flux de vaccinare anti Covid 19 utilizand vaccinul Pfizer BioNTech. Centrul va fi coordonat de dr. Viorica…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru s-a intalnit, sambata cu presedintele Republicii Moldova si au discutat despre combaterea pandemiei si procedul de vaccinare. ”Am impartasit lectiile invatate ale Romaniei privind gestionarea pandemiei”, a transmis Nelu Tataru, precizand ca atat Romania, cat…

- Saptamana viitoare, in orașul Buzau, ar urma sa fie deschis inca un centru de vaccinare anti-COVID, in cladirea de pe Bulevardul Balcescu (fost sediu al DSP și al Crucii Roșii), unde sunt amenajate trei fluxuri, potrivit prefectului interimar, Adina Moiseanu. Aici vor fi folosite doze de vaccin AstraZeneca,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca nu se poate deschide niciun centru comunitar de vaccinare impotriva COVID-19, deoarece nu exista suficiente cadre medicale pentru desfașurarea procesului. Primarul face un apel catre cadrele medicale sa se alature campaniei, deoarece, in prezent,…