Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca este o ipocrizie cinica sa minti sa sperii oamenii doar pentru a castiga voturi, facand referire la protestele de AUR de joi, impotriva Strategiei Nationale de Vaccinare. Marcel Ciolacu a mentionat ca vaccinarea in Romania nu a fost si nu va fi niciodata obligatorie.…

- Au fost ciocniri violente, joi dupa-amiaza, intre protestatarii care au participat la mitingul AUR din fata Ministerului Sanatatii si jandarmi. Spiritele s-au incins la scurt timp dupa ce ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a sustinut o conferinta de presa in care a anuntat ca ii asigura pe cetateni…

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, miercuri, suspendarea din functie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce, luni, o tanara de 24 de ani a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, informeaza News.ro.„Astazi (n.r. - miercuri) am luat hotararea de suspendare…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, joi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie, potrivit Agerpres. CITESTE SI Jumatate…

- Administrația USR – Coliban, care toaca banii publici pe festivaluri verzi fara niciun efect concret, a fost amendata de Garda de Mediu cu 70.000 de lei, pentru poluare. Informrația a fost dezvaluita de Asociația pentru Siguranța Urbana și Mediere (ASUM). La sfarșitul lunii mai, a avut loc un incendiu…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara va avea un aparat IRM 3 Tesla. Unitatea a primit o finanțare de 12,5 milioane de euro de la Ministerul Sanatații, care va acoperi 90% din costuri. Restul va fi suportat de primarie.

- Joi, 29 iunie 2023, la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Nicolae Rușdea” din Baia Mare, președintele PSD Maramureș, deputatul Gabriel Zetea și primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș au susținut o conferința de presa comuna despre parteneriatul administrativ și politic pe care il continua pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, sambata, ca la nivelul institutiei pe care o conduce a fost infiintat un grup de specialisti din toate domeniile care se ocupa de elaborarea unei strategii care sa corecteze imperfectiunile planului actual ce vizeaza pacientii oncologici. „Grupul de…