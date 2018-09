Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, a declarat, duminica, pentru News.ro, ca o persoana ”certata cu legea foarte mult timp” ar fi implicata in agresarea celor doi baschetbalisti de la ACS Cuza Sport Braila. Dragomir afirma ca astfel de incidente ”nu caracterizeaza municipiul Braila, dar,…

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Statuia unui politician maghiar a fost vandalizata, la Satu Mare. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, iar primarul localitații acuza ca in spatele actiunii s-ar afla „politruci” care ar incerca sa provoace conflicte etnice. Statuia unui politician maghiar a fost vandalizata pentru…

- Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat marti, la TVR, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social Democrat "ar fi benefica", in cazul in care liderul PSD nu reuseste sa isi schimbe modul de lucru, acela de a se consulta "doar cu doua-trei persoane". "Este doar punctul…

- Primarul spune ca în acest an au fost mai puține sesizari în ceea ce privește zgomotul. “Le mulțumesc tuturor clujenilor pentru efortul pe care îl fac sa dam aceasta șansa de bucurie tinerilor și sa oferim un spectacol care prin ținuta și calitate nu e cu nimic mai…

- Doua persoane au fost retinute in cazul celor doi barbati gasiti morti la sediul unei firme de pe Bulevardul Timisoara, din Capitala, urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentati procurorilor cu propunere de arestare preventiva, transmite News.ro . In cursul noptii au fost audiati mai multi…

- Alte 22 de persoane au fost retinute, miercuri, de politisti, in urma scandalului care a avut loc joia trecuta, pe o strada din Targu Neamt, intre doua clanuri de romi. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, pentru AGERPRES, ca cele 22 de persoane vor fi…

- La patru luni dupa ce, la Salisbury, erau otraviti cu gazul Noviciok un fost spion rus si fiica acestuia, doi britanici, gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din...