Primarul din Berzunți le ia apărarea colindătorilor costumați în soldați ruși Primarul din Berzunți le ia apararea cetațenilor dupa ce, aceștia s-au costumat in soldați ruși și au defilat la o parada a mascaților. Mai mult, edilul susține ca este un obicei la el in sat ca oamenii sa ia in deradere evenimentele importante. ”Fiecare ceata de acolo, dimineața, la ora 3:00 dimineața, unde vin 1.000 și ceva de oameni, fiecare ceata prezinta un program al ei. A fost o parodie. Ei nu au facut cu nicio intenție. Deci vreau sa va spun așa ca acei oameni au un comportament extraordinar de civilizat, sunt niște oameni gospodari. Niciodata Berzunțiul nu a fost pro-razboi, pro-ruși.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Simbolurile agresiunii rusesti trebuie sa fie interzise in toata lumea civilizata, a transmis, marti, Ambasada Ucrainei, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce mai multe persoane dintr-o localitate din judetul Bacau s-au costumat in soldati rusi. „Cu regret constatam faptul ca in ziua cand Ucraina…

- Unor colindatori din județul Bacau le-a venit o idee ieșita in comun de a se masca la o parada. S-au costumat in soldați ruși și și-au pus simbolul “Z” pe mașini, apoi au defilat la o parada a mascaților . Doar ca simbolul Z este interzis, iar bacauanii au acum probleme cu legea. Politistii din cadrul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu mascati din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu mascati din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- IPJ Bacau a transmis luni ca a deschis un dosar penal in legatura cu evenimentele petrecute in ajunul Anului Nou la Berzunți, unde tinerii satului au defilat imbracați in soldați ruși și au ținut un plugușor in care personajul Putin indemna la viol. „Polițiștii bacauani s-au sesizat din oficiu cu privire…

