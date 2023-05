Primarul din Belceşti, acuzat de nepotisme cu funcţii şi afaceri. „Răutăţi care vin acum înainte de alegeri”, spune el Primarul din Belcesti a fost reclamat la ANI ca ar fi pus umarul la alegerea cumnatului ca viceprimar, ca a impartit in familie adeverinte APIA si ca ar controla arendele incheiate in comuna. Dumitru Tanasa (FOTO) a respins aceste „rautati". „Nu vreau sa intru in acest joc politic", ne-a spus el. O plangere depusa la Agentia Nationala de Integritate a starnit agitatie la Belcesti, desi incomparabil mai putina decat praful care se ridica de pe drumul frezat de luni bune spre Ceplenita, din Lotul 3 al Axei rutiere Iasi-Suceava, si lasat asa. „Nu e al nostru, dar va fi gata pana la sfarsitul anului",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

