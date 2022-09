Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros (PNL), le-a cerut printr-o adresa directorilor unitatilor de invatamant din localitate sa gaseasca solutii pentru reducerea costurilor facturilor, indicand ca posibile scenarii inclusiv desfasurarea cursurilor in sistem online si hibrid sau diminuarea timpilor…

- Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a declarat vineri ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Informatia potrivit careia Ministerul Educatiei a emis o decizie restrictiva este falsa! Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii nu descurajeaza…

- Reactia PNL a venit dupa ce, marti dimineata Deputatul PSD Mihai Weber a scris pe Facebook ca romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu si ca, tinand cont de faptul ca se apropie sezonul rece in care va creste consumul si, prin urmare, vor creste costurile atat pentru…

- O școala din Botoșani a fost condamnata in prima instanța sa-i acorde unui elev daune de 45.000 de lei pentru ca a fost ranit in curtea instituției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O rețea-pilot de „școli verzi”, prietenoase cu mediul și care sa iși produc chiar o parte din utilitați, este ultima propunere a Ministerului Educației. Unitațile care se incadreaza in criteriile de catalogarea vor avea parte de sprijin atat din partea fondurilor europene cat și al autoritaților locale.…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului ''Granturi pentru unitatile de invatamant pilot'', apelului fiindu-i alocate 12 milioane de euro pentru a finanta cel putin 60 de unitati de invatamant, individual sau in parteneriate. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In aceasta perioada are loc evaluarea directorilor de unitați de invațamamt din județul Maramureș. Evaluarea se face prin diferite proceduri in care sunt implicate inclusiv mai multe categorii din sistem. ”Suntem acum in etapa de evaluare a directorilor prin consultarea personalului didactic, personalului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a premiat miercuri, la Palatul Parlamentului, cele 90 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare la a XVII-a editie a Competitiei Nationale "Scoala Europeana", potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…