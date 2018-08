Stiri pe aceeasi tema

- Primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, reales in 2016 cand se afla in arest preventiv, anunta ca sustine campania "Fara penali in functii publice". Mai mult, acesta vrea sa demareze inca o campanie: Fara puturosi in functii publice.CITEȘTE…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- O prima reacție din partea USR Timiș a aparut dupa ce Nicolae Robu a anunțat, in aceasta dimineața, pe Facebook, ca „iși asuma decizia de a aproba strangerea de semnaturi” pentru campania „Fara penali in funcții publice” in zona centrala a Timișoarei. Asta dupa ce membrii ai USR Timiș au fost avertizați…

- Nicolae Robu a gasit soluția astfel incat toate persoanele care doresc sa desfașoare o activitate de orice natura in centrul Timișoarei sa fie obligate sa obțina un aviz in acest sens. Asta dupa ce, in luna mai, s-a razboit cu cei din USR Timiș, revoltat fiind ca se strang semnaturi pentru campania…

- Activistul Malin Bot, o voce cunoscuta in mediul on line pentru opiniile impotriva guvernarii PSD – ALDE, s-a aflat astazi Post-ul Activistul Malin Bot a strans semnaturi la Targoviște pentru inițiativa „Fara penali in funcții publice” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Membri USR Timiș nu se lasa, in urma razboiului cu primarul Timișoarei Nicolae Robu pe tema strangerii de semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. Senatorul Nicu Falcoi, care l-a invitat pe primarul Timișoarei, duminica, pe str. Alba Iulia, sa semneze pentru campanie, a declarat,…

- Nicolae Robu a provocat un scandal uriaș, dupa ce ieri, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook in care iși arata indignarea ca membri USR strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. “Am fost și azi, alaturi de colegii din echipa USR Timiș, la adunat semnaturi in cadrul…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…