Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, afirma ca, in ultimele luni, pretul gazului a crezut in mod accelerat, ajungand de patru ori mai mare decat era iarna trecuta. Pentru ca nu pot creste subventia acordata furnizorilor, 27 de municipii sunt in pericol de a ramane fara caldura si apa calda in sezonul rece. Vor fi afectati locuitorii, scolile, spitalele si agentii economici si, pentru a nu se ajunge in aceasta situatie se cer urgent solutii de la Guvern, potrivit news.ro.

