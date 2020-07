Stiri pe aceeasi tema

- Trimiterea unor agenti federali de catre Guvernul lui Donald Trump la Portland cu ordinul de a restabili ordinea, daca este nevoie cu forta, a sporit hotararea manifestantilor si a consolidat protestele, relateaza AFP potrivit news.ro.Mergand in fruntea unei vaste multimi de manifestanti care…

- Purtând caști de protecție și tricouri galbene, mame din America îi confrunta pe agenții federali care poarta echipament de lupta, pentru a-i proteja pe protestatarii din Portland și, în curând, în alte orașe în care președintele Trump a spus ca va trimite forțe federale,…

- Primarul New York-ului a anuntat marti ca va ataca Administrația Trump în justitie daca acesta trimite agenti federali în metropola americana, asa cum a amenintat ca va face din cauza criminalitatii în crestere.Daca președintele Donald Trump trimite agenti federali, „aceasta…

- Militanți pentru drepturile omului și aleși americani au denunțat vineri seara arestarea sumara a manifestanților, reținuți pe strazile din Portland de agenți federali care circula în mașini nesemnalizate, scrie AFP."Ceea ce se întâmpla în momentul de fața în…

- Guvernatorul statutului american Oregon, Kate Brown, a denuntat interventia agentilor federali asupra protestatarilor din Portland ca „abuz de putere” dupa ce acestia au aparut in masini nemarcate si au luat in custodie manifestanti anti-rasism considerati violenti.

- Primarul comunei constantene Agigea, Cristian Marcel Cirjaliu, si secretara Primariei au fost trimisi in judecata de DNA Constanta pentru abuz in serviciu in forma continuata, respectivit complicitate la aceasta infractiune. Primarul este acuzat ca a initiat doua hotarari de CL pentru exproprierea unui…

- Primarul capitalei Statelor Unite, Muriel Bowser a anuntat ca sectiunea din fata Casei Albe a 16th Street NW a fost redenumita "Black Lives Matter Plaza". Multumea adunata pe sectiunea respectiva a strazii a ovationat momentul in care a fost instalat un indicator cu "Black Lives Matter Plz" pe un stalp…

- Ultimele estimari citate de Casa Alba prognozeaza ca in Statele Unite 134.000 de oameni vor muri de COVID-19. Cifra este de doua ori mai mare decat cea prezentata la precedentele estimari, scrie CNN, conform Mediafax.Estimarile realizate de Institutul de Metrica si Evaluare a Sanatatii de…