Primarul de Sectorul 4, Daniel Băluță: „Oamenii nu trebuie să sufere din cauza partizanatului politic! PSD poate oferi soluțiile pentru București!” Reacțiile nu intarzie insa sa apara și chiar daca provine din PSD, primarul de la Sectorul 4, Daniel Baluța, pare sa fie pe aceeași lungime de unda cu Ciucu și afirma raspicat faptul ca bucureștenii nu trebuie sa fie afectați de luptele politice. Ba mai mult, Baluța promite in numele PSD ca va face toate eforturile necesare pentru deblocarea tururor investițiilor pe care oamenii le așteapta de la primarii. „Bucurestenii nu trebuie sa sufere din cauza unor absurde blocaje administrative. Investitiile trebuie deblocate, fara partizanat politic. Indiferent de partide si interese politice, lucrarile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

