Magistrații de la Curtea de Apel Pitești au respins contestația lui Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, impotriva arestului preventiv. Georgescu este acuzat de procurori ca ar fi cerut 30.000 euro mita pentru angajarea unui medic la spitalul din localitate, fiind prins in flagrant cand a resitutit avansul de 10.000 de euro primit cu cateva luni