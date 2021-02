Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a declarat ca social-democratii vor propune candidat propriu pentru postul de viceprimar al municipiului Iasi si ca nu este exclusa o alianta cu PNL, in timp ce edilul liberal Mihai Chirica sustine ca o eventuala intelegere PNL-PSD in Consiliul Local va fi discutata in PNL Iasi. "Sunt oameni responsabili si in PSD si in PNL. Sunt convins ca si in USR-PLUS", a spus Chirica. Seful social-democratilor ieseni, senatorul Maricel Popa, a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca PSD Iasi este in "opozitie constructiva" la Iasi si ca nu exclude o alianta cu…