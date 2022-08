Stiri pe aceeasi tema

- S. C. Distribuție Oltenia aduce la cunoștința publicului ca s-au montat, din fonduri proprii, peste 1100 de placuțe de avertizare, dintre care 306 sunt pe stalpii aflați in apropierea zonelor utilizate pentru pescuit, in localitațile: Albeștii de Argeș, Albota, Arefu, Bradu, Buzoești, Calinești, Campulung,…

- Dupa cum v-am informat, primarul din Calinești, Mihai Georgescu, a fost suspendat din PSD din cauza unor informații aparute in spațiul privind privind comportamentul inadecvat al acestuia in raport cu o posibila viitoare angajata. Narcis Sofianu, consilier județean și președinte al Ligii Aleșilor Locali…

- Primarul din Calinești, suspendat din PSD PSD Argeș a transmis in urma cu puțin timp un coomunicat de presa in care anunța suspendarea lui Mihai Georgescu, primarul comunei Calinești, din toate funcțiile deținute in partid. „Organizația PSD Argeș a decis suspendarea lui Mihai Georgescu, primar al comunei…