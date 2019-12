Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Pro Romania Suceava, Catalin Ioan Nechifor, a avertizat ca statul roman se va trezi peste noapte cu sute de procese și va trebui sa plateasca sume mari de bani, in situația in care, așa cum de altfel a anunțat premierul Ludovic Orban, se va abroga parțial sau in integralitate OUG 114/2018,…

- Trei investiții cu fonduri europene in valoare de aproape 9,3 milioane de lei care vizeaza modernizarea infrastructurii școlare se afla in derulare in municipiul Falticeni, a anunțat primarul Gheorghe Catalin Coman. Reabilitarea termica a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea” Cea mai consistenta in valoare…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…

- Primarul municipiului Radauti, Nistor Tatar, a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizate la sediul administratiei locale radautene, ca mai multe artere de circulatie din localitate vor fi modernizate cu bani guvernamentali alocati din Fondul de Dezvoltare si Investitii ...

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a facut publice o noua serie de 469 de proiecte de apa, canal, energie, sanatate sau infrastructura pentru comunitațile locale, care vor fi finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Specialistii recomanda ananasul:…

- Zi fasta, marți, pentru municipiul Buzau, cand i-a fost alocata o suma de peste 15 milioane de euro, din Fondul de Dezvoltare și Investiții, pentru lucrari de reparații la toate unitațile de invațamant preșcolar, școlar și liceal, precum și 1, 6 milioane de euro pentru reabilitarea celor trei paseje…

- Zi fasta, marți, pentru municipiul Buzau, cand i-a fost alocata o suma de peste 15 milioane de euro, din Fondul de Dezvoltare și Investiții, pentru lucrari de reparații la toate unitațile de invațamant preșcolar, școlar și liceal, precum și 1, 6 milioane de euro pentru reabilitarea celor trei paseje…

- Cea mai mare școala gimnaziala din municipiul Falticeni, școala nr.2 ”Ion Irimescu”, va fi modernizata cu bani de la Fondul de Dezvoltare și Investiții, a anunțat astazi primarul Gheorghe Catalin Coman. Este vorba de 2,8 milioane de lei care au fost alocați deja prin hotarare de guvern in ședința din…