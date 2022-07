Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a fost ranita grav in urma coliziunii dintre o mașina și o caruța pe raza localitații Cornu Luncii. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 00:06. In urma impactului, o tanara in varsta de 21 de ani care se afla in autoturism a fost ranita grav. Aceasta […] The…

- Duminica, 3 iulie, incepand cu ora 13.00, la Sala Sporturilor din satul sucevean Braiești, comuna Cornu Luncii, se va desfașura cea de-a VI-a ediție a Festivalului Produselor Tradiționale. Primarul Gheorghe Fron a transmis ca evenimentul include și o expoziție de produse tradiționale ale gospodarilor…

- Vineri, in jurul orei 10:00, un barbat de 47 ani, in timp ce conducea autoturismul pe D.N 2E, in afara localitații Braiești, comuna Cornu Luncii, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila, a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma accidentului…

- Un grav accident s-a petrecut astazi pe raza satului Braiești, comuna Cornu Luncii unde un tren de persoane a lovit un autoturism la o trecere de cale ferata. Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului, s-a inregistrat o victima (femeie, aproximativ 40 de ani), din autoturism. Din nefericire, aceasta…

- Un accident grav a avut loc astazi pe raza localitații localitații Braiești din comuna Cornu Luncii. Potrivit ISU Suceava, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, in urma impactului fiind ranite cinci persoane, trei adulți și doi minori. Cei cinci vor fi transportați la spital pentru ingrijiri medicale,…

- Membri unei familii din Tulcea, care tranzitau, duminica dimineața, județul Suceava, au fost implicați intr-un accident rutier violent pe DN 2E, care leaga Gura Humorului de Falticeni, pe raza satului Braiești, comuna Cornu Luncii. In jurul orei 10.45 dimineața, un barbat in varsta de 51 de ...

- La școlile din satele Baișești și Braiești aparținand comunei Cornu Luncii vor fi implementate doua proiecte cu fonduri europene pentru creșterea eficienței energetice. Potrivit primarului Gheorghe Fron, fondurile sunt atrase prin Programul Național de Redresare și Reziliența și insumeaza aproximativ…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la o gospodarie din satul Braiești, comuna Cornu Luncii. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Falticeni impreuna cu lucratori ai SVSU Cornu Luncii și Baia cu 6 autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca…