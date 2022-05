Stiri pe aceeasi tema

Primarul Cristian Stan: DESTINAȚIA ANULUI 2022 - Targoviște merita tot suportul nostru!

TRAGEDIE pe strada Laminorului din Targoviște, din primele date, un barbat, in varsta de 57 de ani, din Picior de Munte

Teatrul de Papuși „Prichindel" este pregatit sa dea startul unui nou proiect – Teatru contemporan pentru sali de clasa. Este un proiect inedit, inițiat și caștigat la AFCN (Administrația Fondului Cultural Național) de Asociația Romana pentru promovarea Artelor Spectacolului, derulat in parteneriat cu…

Un proiect inițiat de Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca" Targoviște se numara printre caștigatoarele competiției organizate de UEFISCDI Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca" Targoviște, institutie de cultura care functioneaza sub autoritatea Post-ul Proiect caștigat de CNM „Curtea Domneasca".…

Logo-ul "Targoviște, Destinația Anului 2022 in Muntenia, Oltenia și Dobrogea", in urma calificarii in finala intrecerii DESTINAȚIA ANULUI 2022

Astazi, incepe Concursul Național „Made for Europe 2022" la Targoviște, are drept scop valorizarea și promovarea produselor realizate in cadrul proiectelor

Joi, 21 aprilie 2022, CALEA LUMINII la TARGOVIȘTE, cea de-a XXIII- a ediție a evenimentului UNIC in lume

Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 27-a: PORTAR Alexandru Greab (FC Arges / 29 de ani) – A inchis excelent poarta, contribuind din plin la succesul reusit de pitesteni la Ovidiu. FUNDASI Costinel Tofan (FC […]…