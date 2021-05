Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Racari desfasoara permanent actiuni pentru a preveni si combate incalcarea normelor legale in vigoare, privind aruncarea gunoaielor pe domeniul public, insa sunt foarte multi cetateni ce sunt certati cu bunul simt. Marius Caraveteanu, primarul de la Racari, le transmite public un avertisment…

- Incepand de marti dimineata, transportul public de calatori pe raza Municipiului este asigurat de cele 28 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, achizitionate printr-un program cu finantare europeana.Practic sunt primele mijloace de transport noi achizitionate in numar mare dupa 1989, nivelul de dotari…

- Cel mai mare focar de raspindire a noului coronavirus este, potrivit experților OMS, transportul public. In pofida acestor semnale, autoritațile au uitat sa includa taxatorii de troleibuze in prima sau macar in a doua etapa de imunizare. Acești oameni activeaza insa, in prima linie. Zilnic, interacționeaza…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 25 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, inițierea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competența a județului Mureș pentru traseele neoperate din Programul…

- Transportul in comun ar urma sa fie gratuit o zi pe saptamana, in unul dintre cele mai aglomerate orase din tara, incepand din luna aprilie. Autoritatile vor sa le transmita un mesaj cetatenilor, pentru a-i convinge sa apeleze la transportul public in detrimentul masinilor personale.

- In perioada 7-8 martie curent, inspectorii ANTA și INSP au monitorizat gradul de respectare a masurilor epidemiologice in transportul public de pasageri. Acțiunile au fost efectuate pe principalele artere la intrarea in mun. Chișinau cit și in Nordul și Sudul țarii, zilnic fiind supuse verificarii autobuzele…

- Primaria municipiului Chisinau a lansat testarea platilor electronice in transportul public. Pana la sfarșitul lunii martie, cele mai solicitate rute de troleibuze: nr. 10, 22 și 30 și autobuze nr.

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Sambata și duminica transportul public va circula conform unui program stabilit pentru zilele de odihna, cu monitorizarea stricta a regimului epidemiologic. In zilele de lucru insa transportul public din Chișinau va circula la capacitate maxima. Știrea este…