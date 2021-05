Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii in varsta constituie o parte tot mai mare a fortei de munca si, pe masura ce durata vietii profesionale se prelungeste, gestionarea sigurantei si securitatii in munca pentru aceasta categorie de angajati devine o prioritate. Rata de ocupare a fortei de munca, in Uniunea Europeana, pentru…

- S-a semnat un Protocol de colaborare care prevede actiuni de informare a cetatenilor romani care lucreaza sezonier in strainatate, precum si actiuni de control a agentilor de plasare a fortei de munca si a agentilor de munca temporara.Documentul face parte dintr-un Plan de actiune mai amplu al Ministerului…

- In contextul cresterii ingrijoratoare a numarului de persoane infectate in judetul Dambovita cu noul Coronavirus, Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor dam-boviteni care sunt masurile prioritare care se impun, pentru prevenirea aparitiei si raspandirii COVID-19 la locurile de…

- Pentru realizarea actiunilor stabilite in Programul Cadru de actiuni al Inspectiei Muncii, I.T.M. Dambovita a efectuat in luna februarie controale de fond, tematice si cu caracter preventiv, la toate categoriile de angajatori de pe raza judetului. Prin actiunile de control desfasurate in domeniul relatiilor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita si cu Filiala Dambovita a CECCAR organizeaza, astazi, 11 martie 2021, seminarul de informare cu privire la principalele aspecte privind „Relatiile de munca angajat/angajator”.Temele propuse spre…

- Casa Nationala de Pensii Publice a venit cu clarificari asupra modului in care influenteaza majorarea salariului minim contractele pentru cumpararea vechimii in munca. Este adevarat ca valoarea salariului minim s-a majorat, dar, asa cum subliniaza, intr-un comunicat de presa CNPP, acest lucru nu are…

- Pentru realizarea actiunilor stabilite in Programul Cadru de actiuni al Inspectiei Muncii I.T.M. Dambovita a efectuat in luna ianuarie 2021 controale de fond, tematice si cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajeaza salariati pe baza de contract individual de munca, atat in…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a discutat joi cu Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si cu reprezentantii Confederatiei Patronale Concordia. Intal-nirea a fost solicitata in contextul situatiei dificile cu care se confrunta Uzina Dacia din Mioveni, care…