Primarul Cristian Gentea a fost reales in funcția de președinte al PSD Pitești. Sambata, 25 februarie, a avut loc Conferința Municipala de Alegeri a PSD Pitești, la care au participat peste 350 de membri ai Organizației PSD Pitești (ce numara in total aproape 3.600 de membri). In baza performanțelor sale politice și administrative, primarul Cristian […]