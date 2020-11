Stiri pe aceeasi tema

- La Craiova a fost aprins iluminatul festiv de sarbatori, sambata seara. Zeci de oameni sunt, sambata seara, in centrul orașului, purtand masca și pastrand distanța sociala. Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor…

- Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si „institutiile deforta si control” au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca „dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul…

- Primarul Craiovei ii raspunde clar și concis presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a criticat organizarea targului de Craciun. Lia Olguta Vasilescu susține ca targul de la Craciun de la Craiova respecta toate conditiile si ca oamenii trebuie sa se bucure de spiritul sarbatorilor. „Respectam…

