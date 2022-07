Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantei acuza o campanie indreptata impotriva litoralului romanesc. El sustine ca numarul scazut de turisti de la malul Marii Negre are cauze economice. Primarul Constantei, Vergil Chitac, acuza o campanie indreptata impotriva litoralului romanesc si sustine ca numarul scazut de turisti…

- Vergil Chitac a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se propaga in aceste zile ideea conform careia Mamaia a devenit nefrecventata si nefrecventabila. “Ceea ce se propaga in media in zilele acestea, ideea conform careia statiunea Mamaia a devenit nefrecventata si nefrecventabila. Eu leg…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a explicat, vineri, in cadrul Consiliului National al PNL motivele pentru care candideaza la functia de vicepresedinte al partidului.Nu am sovait niciodata in fata angajamentelor si a responsabilitatilor si, de asemenea, am un angajament plenar, asumat deciziei directe…

- Oficial, sezonul estival pe litoralul romanesc a inceput pe 1 mai, iar turiștii care nu au ajuns inca, se pregatesc pentru vacanța. Dar, conform unui comunicat emis de Primaria orașului Constanța, incepand din acest sezon turiștii vor plati mai mult pentru unul din locurile de parcare din stațiunile…

- A bagat in moarte clinica turismul din stațiunea Mamaia, spune deputatul PSD Marius Horia Țuțuianu, despre primarul Constanței, Vergil Chițac. Acesta spune ca turistul va parca pe spațiul verde decat sa dea 94 de lei pentru o zi de parcare, cand noaptea de cazare costa 120 lei. Fii la curent…

