Primarul Constantei, Vergil Chitac, a semnat, in ziua de Revelion, mii de decizii de impunere

- Vergil Chitac, a incercat sa indrepte lucrurile, pe pagina sa de Facebook.Aseara, dupa terminarea sedintei de Consiliu Local Municipal, in care primarul municipiului Constanta, a avut un schimb de replici cu o eleva din Consiliul Judetean al Elevilor pe tema burselor, edilul municipiului, Vergil Chitac,…

- Primarul Constanței, Verghil Chițac, a declarat, dupa ce și-a exercitat dreptul electoral, ca a votat pentru investiții, dezvoltare și pentru o Romanie unita și corecta.Totodata, el ii indeamna pe cetateni sa iasa in numar mare la vot, fiind vorba de viitorul tarii noastre.“Dragi constanteni, am votat…

- Primarul municipiului Constanta, liberalul Vergil Chitac, a declarat, duminica, ca a votat pentru investitii, dezvoltare, pentru o Romanie unita si corecta. Totodata, el ii indeamna pe cetateni sa iasa in numar mare la vot, fiind vorba de viitorul tarii noastre. "Dragi constanteni,…

- Aseara, primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de Facebook urmatoarele: "Am luat act de hotararea instantei de a suspenda amendarea celor care nu platesc parcarea. Asa cum am mai spus si scris, atat timp cat Regulamentul parcarilor e anulat, parcarea nu poate fi considerat…

- Vergil Chitac este destul de activ pe pagina sa de Facebook. Iata ultima sa postare: "Aseara am convenit cu dl. Silviu Cosa prefectul judetului ca o echipa de la ISU sa se deplaseze la spitalul municipal pentru a verifica instruirea personalului pentru lupta cu focul si respectarea normelor de prevenire…

- Primarul municipiului Constanta a precizat ca, in contextul epidemiologic actual, nu trebuie ignorate sau bagatelizate masurile elementare, de abecedar. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, li s a adresat constantenilor prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, in contextul…

- Aseara, Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta a postat pe pagina sa de Facebook ca este in legatura permanenta cu administratorul special al RADET Constanta si ca nu este niciun motiv de ingrijorare pentru abonati. Acesta mai spune ca "pentru a putea prepara simultan apa calda si incalzire…

- Cateva zile, Vergil Chitac, primarul ales al municipiului Constanta, in locul lui Decebal Fagadau, nu a mai scris nimic pe pagina sa de Facebook. Aseara a revenit. Iata ce scrie si pe cine este suparat: "Harnicia intruchipata Am ales tacerea in acesta perioada, oferindu i primarului in functie libertatea…